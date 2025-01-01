flag
Monety Australii 1900 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1900 S Zasłonięta głowa
Średnia cena530 $
Sprzedaży
094
Awers
Rewers
1 suweren 1900 M Zasłonięta głowa
Średnia cena690 $
Sprzedaży
0187
Awers
Rewers
1 suweren 1900 P Zasłonięta głowa
Średnia cena600 $
Sprzedaży
197
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1900 S Zasłonięta głowa
Średnia cena320 $
Sprzedaży
048
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1900 M Zasłonięta głowa
Średnia cena720 $
Sprzedaży
017
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1900 P Zasłonięta głowa
Średnia cena570 $
Sprzedaży
021
