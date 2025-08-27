flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Artemide Aste s.r.l.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,305,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1900
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:690 USD
Średnia cena (PROOF):63000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (187)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1900 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 150 z aukcji Sovereign Rarities Ltd której łączna cena osiągnęła 50 000 GBP. Licytacja odbyła się 19 listopada 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
810 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
768 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji The Canadian Numismatic Company - 7 lipca 2025
SprzedawcaThe Canadian Numismatic Company
Data7 lipca 2025
StanVF30 ICCS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 kwietnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 14 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 6 września 2024
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data6 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1900 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 690 USD dla emisji obiegowej oraz 63000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1900 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1900 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1900 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1900 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

