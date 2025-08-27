flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC119,376

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1900
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:570 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (21)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1900 "Zasłonięta głowa" ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 12264 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2990 USD. Licytacja odbyła się 8 stycznia 2006.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU50 PCGS
Cena
453 $
Cena w walucie aukcji 453 USD
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
1260 $
Cena w walucie aukcji 1260 USD
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 27 czerwca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji DNW - 10 marca 2021
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Coinhouse - 29 marca 2020
SprzedawcaCoinhouse
Data29 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji DNW - 15 listopada 2018
SprzedawcaDNW
Data15 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Busso Peus - 20 czerwca 2015
SprzedawcaBusso Peus
Data20 czerwca 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 maja 2015
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 1 października 2013
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 1 października 2013
SprzedawcaHeritage
Data1 października 2013
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 września 2013
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 września 2013
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 września 2013
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 września 2013
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 26 kwietnia 2010
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 26 kwietnia 2010
SprzedawcaHeritage
Data26 kwietnia 2010
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2009
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2006
Australia 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2006
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2006
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1900 Wiktorii ze znakiem P "Zasłonięta głowa" wynosi 570 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1900 "Zasłonięta głowa" z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1900 z literami P "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1900 i znakiem P "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1900 P "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1900 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne