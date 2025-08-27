flag
1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC112,920

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1900
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1900 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32137 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4800 USD. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanAU53 NGC
Cena
432 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU53 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
312 $
Cena w walucie aukcji 312 USD
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVG
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanVF35 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 27 czerwca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 czerwca 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 30 maja 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 maja 2021
StanBrak oceny
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji DNW - 5 grudnia 2019
SprzedawcaDNW
Data5 grudnia 2019
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Roma Numismatics - 29 września 2016
SprzedawcaRoma Numismatics
Data29 września 2016
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 1 maja 2012
SprzedawcaHeritage
Data1 maja 2012
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2006
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2006
StanXF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1900 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 720 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1900 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1900 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1900 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1900 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

