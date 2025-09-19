flag
1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,886,089

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1900
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (96)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1900 "Zasłonięta głowa" ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 29453 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2820 USD. Licytacja odbyła się 14 kwietnia 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
1320 $
Cena w walucie aukcji 1320 USD
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanXF45 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanXF
Cena
669 $
Cena w walucie aukcji 617 EUR
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji NOA - 28 października 2024
SprzedawcaNOA
Data28 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji WAG - 1 września 2024
SprzedawcaWAG
Data1 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 28 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data28 grudnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Skanfil Auksjoner AS - 9 listopada 2023
SprzedawcaSkanfil Auksjoner AS
Data9 listopada 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Auctiones - 19 marca 2023
SprzedawcaAuctiones
Data19 marca 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 31 stycznia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 stycznia 2023
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" na aukcji Mowbray Collectables - 19 września 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 września 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1900 Wiktorii ze znakiem P "Zasłonięta głowa" wynosi 600 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1900 "Zasłonięta głowa" z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1900 z literami P "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1900 i znakiem P "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1900 P "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
