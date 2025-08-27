flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC260,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1900
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:320 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (48)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1900 "Zasłonięta głowa" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34206 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4560 USD. Licytacja odbyła się 5 listopada 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaStack's
Data12 kwietnia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
300 $
Cena w walucie aukcji 300 USD
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanXF
Cena
268 $
Cena w walucie aukcji 200 GBP
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Via - 30 września 2024
SprzedawcaVia
Data30 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Katz - 29 maja 2024
SprzedawcaKatz
Data29 maja 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Mowbray Collectables - 22 września 2023
SprzedawcaMowbray Collectables
Data22 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 31 października 2022
SprzedawcaSt James’s
Data31 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Roxbury’s - 21 października 2022
SprzedawcaRoxbury’s
Data21 października 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 marca 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 marca 2022
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 30 stycznia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 stycznia 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 31 października 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 października 2021
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Cambi Aste - 21 września 2021
SprzedawcaCambi Aste
Data21 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 12 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 września 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji DNW - 8 września 2021
SprzedawcaDNW
Data8 września 2021
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data18 sierpnia 2021
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 12 lipca 2021
Australia 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 12 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data12 lipca 2021
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1900 Wiktorii ze znakiem S "Zasłonięta głowa" wynosi 320 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1900 "Zasłonięta głowa" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1900 z literami S "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1900 i znakiem S "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1900 S "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1900 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne