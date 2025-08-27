flag
1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,586,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1900
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:530 USD
Średnia cena (PROOF):690 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (94)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1900 "Zasłonięta głowa" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33365 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3995 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
810 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 4 lipca 2025
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data4 lipca 2025
StanVF
Cena
649 $
Cena w walucie aukcji 551 EUR
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Jesús Vico - 16 grudnia 2024
SprzedawcaJesús Vico
Data16 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Bolaffi - 29 listopada 2024
SprzedawcaBolaffi
Data29 listopada 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 21 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Numismática Leilões - 19 czerwca 2024
SprzedawcaNumismática Leilões
Data19 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Soler y Llach - 10 maja 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data10 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Soler y Llach - 10 maja 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data10 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Tennants Auctioneers - 14 lutego 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data14 lutego 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1900 Wiktorii ze znakiem S "Zasłonięta głowa" wynosi 530 USD dla emisji obiegowej oraz 690 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1900 "Zasłonięta głowa" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1900 z literami S "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1900 i znakiem S "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1900 S "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
