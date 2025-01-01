flag
Monety Australii 1881 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1881 S WW WW Herb
Średnia cena820 $
Sprzedaży
1113
Awers
Rewers
1 suweren 1881 M WW WW Herb
Średnia cena1100 $
Sprzedaży
060
Awers
Rewers
1 suweren 1881 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena770 $
Sprzedaży
086
Awers
Rewers
1 suweren 1881 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena690 $
Sprzedaży
1189
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1881 S Herb
Średnia cena680 $
Sprzedaży
010
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1881 M Herb
Średnia cena1600 $
Sprzedaży
015
