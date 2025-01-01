Katalog
Australia
Okres:
1837-1936
1837-1936
Wiktoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Główna
Katalog
Australia
1881
Monety Australii 1881 roku
Wybierz kategorię
Wszystkie
Wszystkie
Złoto
Złote monety
1 suweren 1881 S WW WW Herb
Średnia cena
820 $
Sprzedaży
1
113
1 suweren 1881 M WW WW Herb
Średnia cena
1100 $
Sprzedaży
0
60
1 suweren 1881 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena
770 $
Sprzedaży
0
86
1 suweren 1881 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena
690 $
Sprzedaży
1
189
1/2 suwerena 1881 S Herb
Średnia cena
680 $
Sprzedaży
0
10
1/2 suwerena 1881 M Herb
Średnia cena
1600 $
Sprzedaży
0
15
