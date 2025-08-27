flag
1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Tosunidis Coin House

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,360,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1881
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:770 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (86)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1881 "Św. Jerzy" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 529 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 3800 GBP. Licytacja odbyła się 14 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
757 $
Cena w walucie aukcji 580 GBP
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanAU53 PCGS
Cena
743 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 6 września 2024
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data6 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coinhouse - 17 grudnia 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data17 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Soler y Llach - 27 października 2023
SprzedawcaSoler y Llach
Data27 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Klondike Auction - 25 czerwca 2023
SprzedawcaKlondike Auction
Data25 czerwca 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1881 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Św. Jerzy" wynosi 770 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1881 "Św. Jerzy" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1881 z literami S WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1881 i znakiem S WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1881 S WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

