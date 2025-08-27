flag
1/2 suwerena 1881 M "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1881 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1881 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC42,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1881
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1881 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (15)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1881 "Herb" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30025 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 14 400 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF20 NGC
Cena
389 $
Cena w walucie aukcji 300 GBP
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
14400 $
Cena w walucie aukcji 14400 USD
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanVF20 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanVF20 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji DNW - 9 marca 2022
SprzedawcaDNW
Data9 marca 2022
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Roma Numismatics - 15 października 2020
SprzedawcaRoma Numismatics
Data15 października 2020
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Heritage - 27 lutego 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 lutego 2020
StanXF40 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 29 grudnia 2019
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 grudnia 2019
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 12 czerwca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data12 czerwca 2019
StanXF40 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji London Coins - 3 marca 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2019
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2018
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2018
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Heritage - 10 września 2014
SprzedawcaHeritage
Data10 września 2014
StanAU55 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Künker - 11 października 2013
SprzedawcaKünker
Data11 października 2013
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Heritage - 1 maja 2012
SprzedawcaHeritage
Data1 maja 2012
StanAU53 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1881 M "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanAU50 NGC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1881 M "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1881 Wiktorii ze znakiem M "Herb" wynosi 1600 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1881 "Herb" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1881 z literami M "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1881 i znakiem M "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1881 M "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

