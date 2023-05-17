flag
1 suweren 1863 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1863 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1863 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,255,500

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1863
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1863 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (166)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1863 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4004 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 7387 CHF. Licytacja odbyła się 17 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1863 na aukcji St James’s - 15 lipca 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 lipca 2025
StanXF
Cena
1007 $
Cena w walucie aukcji 750 GBP
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Via - 22 czerwca 2025
SprzedawcaVia
Data22 czerwca 2025
StanAU53 PCGS
Cena
980 $
Cena w walucie aukcji 850 EUR
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanVF35 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Teutoburger - 6 czerwca 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data6 czerwca 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF35 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS60 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Bruun Rasmussen - 27 października 2024
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data27 października 2024
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Heritage - 29 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data29 lutego 2024
StanXF40 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Coin Cabinet - 22 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data22 września 2023
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data27 kwietnia 2023
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Heritage - 18 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2023
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2022
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji Bolaffi - 2 grudnia 2022
SprzedawcaBolaffi
Data2 grudnia 2022
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1863 na aukcji St James’s - 31 października 2022
SprzedawcaSt James’s
Data31 października 2022
StanF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1863 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1863 Wiktorii wynosi 1000 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1863?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1863 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1863?

Aby sprzedać 1 suweren 1863, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

