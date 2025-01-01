flag
Monety Australii 1883 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1883 M WW WW Herb
Średnia cena1100 $
Sprzedaży
178
Awers
Rewers
1 suweren 1883 S WW WW Herb
Średnia cena730 $
Sprzedaży
195
Awers
Rewers
1 suweren 1883 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena900 $
Sprzedaży
081
Awers
Rewers
1 suweren 1883 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena700 $
Sprzedaży
0220
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1883 S Herb
Średnia cena1400 $
Sprzedaży
046
