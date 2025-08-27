flag
1/2 suwerena 1883 S "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1883 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1883 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC220,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1883
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1883 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (46)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1883 "Herb" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32135 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 8400 USD. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
1515 $
Cena w walucie aukcji 1150 GBP
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF35 NGC
Cena
389 $
Cena w walucie aukcji 300 GBP
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanXF40 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Künker - 29 lutego 2024
SprzedawcaKünker
Data29 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji WCN - 18 listopada 2023
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji WCN - 18 listopada 2023
SprzedawcaWCN
Data18 listopada 2023
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji HARMERS - 26 września 2022
SprzedawcaHARMERS
Data26 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji St James’s - 7 lipca 2022
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji St James’s - 7 lipca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data7 lipca 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji St James’s - 26 maja 2022
SprzedawcaSt James’s
Data26 maja 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Heritage - 19 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data19 maja 2022
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Heritage - 27 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data27 stycznia 2022
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji HARMERS - 27 września 2021
SprzedawcaHARMERS
Data27 września 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data18 sierpnia 2021
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1883 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1883 S "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1883 Wiktorii ze znakiem S "Herb" wynosi 1400 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1883 "Herb" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1883 z literami S "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1883 i znakiem S "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1883 S "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
