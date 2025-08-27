flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1919 P (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1919 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1919 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,995,216

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1919
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:760 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1919 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (122)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1919 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24031 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5280 USD. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanXF
Cena
646 $
Cena w walucie aukcji 480 GBP
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Rare Coins - 18 kwietnia 2025
SprzedawcaRare Coins
Data18 kwietnia 2025
StanXF
Cena
791 $
Cena w walucie aukcji 65000 RUB
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Lockdales Auctioneers - 19 marca 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data19 marca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 21 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 20 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data20 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Sovereign Rarities - 29 maja 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data29 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1919 P na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1919 P z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1919 Jerzego V ze znakiem P wynosi 760 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1919 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1919 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1919 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1919 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

