AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936
Złote monety 1 suweren Jerzego V - Australia
1 suweren 1911-1928
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1911S2,519,00002181911M2,851,4510651911P4,373,1650411912S2,227,00002501912M2,469,25711031912P4,278,1440621913S2,249,0000691913M2,323,1800721913P4,635,2870651914S1,774,0002631914M2,012,0291931914P4,815,9963791915S1,346,00021871915M1,637,8391991915P4,373,5960491916S1,242,0000621916M1,273,6430421916P4,096,7710631917S1,666,00001011917M934,4691621917P4,110,28611441918S3,716,00001761918M4,969,4930531918P3,812,88401561919S1,835,0000431919M514,2570421919P2,995,21611231920S360,000061920M530,2660551920P2,421,19601181921S839,0000601921M240,1210221921P2,314,3600771922S578,0000241922M608,3060211922P2,298,88401081923S416,0001291923M510,87011071923P2,124,1540791924S394,0002961924M278,14001031924P1,464,4161621925S5,632,0000681925M3,311,6620691925P1,837,9011661926S1,031,0500301926M211,1070531926P1,313,57821481927P1,383,5441881928M413,2081671928P1,333,417073
1 suweren 1929-1931
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1929M436,7191451929P1,606,6250891930M77,5740731930P1,915,3520951931M57,7792701931P1,173,5681161
