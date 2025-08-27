flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1924 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1924 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1924 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC394,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1924
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1924 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 29317 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 25 850 USD. Licytacja odbyła się 17 września 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1924 S na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
1477 $
Cena w walucie aukcji 1100 GBP
Australia 1 suweren 1924 S na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
1200 $
Cena w walucie aukcji 1200 USD
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1924 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1924 Jerzego V ze znakiem S wynosi 1800 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1924 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1924 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1924 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1924 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
