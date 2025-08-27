1 suweren 1924 M (Australia, Jerzy V)
Zdjęcie: SINCONA AG
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga7,9881 g
- Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
- Średnica21 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC278,140
Opis
- KrajAustralia
- OkresJerzy V
- Nominał1 suweren
- Rok1924
- WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
- MennicaMelbourne
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1924 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21047 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3120 USD. Licytacja odbyła się 10 lutego 2025.
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1924 M z okresu Jerzego V?
Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1924 Jerzego V ze znakiem M wynosi 800 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1924 z literami M?
Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1924 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1924 i znakiem M?
Aby sprzedać 1 suweren 1924 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.