flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1921 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1921 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1921 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC240,121

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1921
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:16000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1921 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (22)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1921 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30376 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 38 400 USD. Licytacja odbyła się 20 kwietnia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
18000 $
Cena w walucie aukcji 18000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
11000 $
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Coin Cabinet - 26 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Coin Cabinet - 29 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji DNW - 2 lutego 2022
SprzedawcaDNW
Data2 lutego 2022
StanMS63 PCGS
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 7 maja 2021
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 7 maja 2021
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2021
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 17 maja 2020
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Spink - 19 stycznia 2020
SprzedawcaSpink
Data19 stycznia 2020
StanAU58 PCGS
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 23 kwietnia 2018
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 23 kwietnia 2018
SprzedawcaHeritage
Data23 kwietnia 2018
StanMS64 NGC
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 maja 2015
StanUNC
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 8 maja 2014
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data8 maja 2014
StanXF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 5 marca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data5 marca 2014
StanXF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 7 stycznia 2013
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Heritage - 7 stycznia 2013
SprzedawcaHeritage
Data7 stycznia 2013
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1921 M na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanXF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 11000 USD

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1921 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1921 Jerzego V ze znakiem M wynosi 16000 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1921 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1921 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1921 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1921 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
