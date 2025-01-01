flag
Australia
Okres: 1837-1936

Monety Australii 1921 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1921 S
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
060
Awers
Rewers
1 suweren 1921 M
Średnia cena16000 $
Sprzedaży
022
Awers
Rewers
1 suweren 1921 P
Średnia cena1000 $
Sprzedaży
077
