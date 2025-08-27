flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1921 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1921 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1921 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC839,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1921
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1921 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (60)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1921 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 399 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 2800 GBP. Licytacja odbyła się 17 kwietnia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
2160 $
Cena w walucie aukcji 2160 USD
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
1800 $
Cena w walucie aukcji 1800 USD
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Tennants Auctioneers - 9 sierpnia 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data9 sierpnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji London Coins - 6 marca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data6 marca 2022
StanUNC
Cena
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji London Coins - 6 marca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data6 marca 2022
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Heritage - 29 października 2021
SprzedawcaHeritage
Data29 października 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji V. GADOURY - 23 października 2021
SprzedawcaV. GADOURY
Data23 października 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji MDC Monaco - 12 czerwca 2021
SprzedawcaMDC Monaco
Data12 czerwca 2021
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Coin Cabinet - 30 maja 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 maja 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Coin Cabinet - 31 maja 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 maja 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1921 S na aukcji Spink - 19 stycznia 2020
SprzedawcaSpink
Data19 stycznia 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1921 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1921 Jerzego V ze znakiem S wynosi 1900 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1921 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1921 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1921 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1921 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Jerzego VMonety Australii w 1921 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne