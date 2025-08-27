flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1916 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1916 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1916 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,273,643

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1916
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:870 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1916 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (42)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1916 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24025 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2160 USD. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaStack's
Data12 kwietnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
600 $
Cena w walucie aukcji 600 USD
Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanVF
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Heritage - 21 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 marca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS65 NGC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Heritage - 5 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 marca 2023
StanMS64 NGC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Heritage - 23 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 stycznia 2023
StanMS65 NGC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Heritage - 17 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data17 listopada 2022
StanMS63 NGC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Coin Cabinet - 28 września 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 września 2022
StanMS62 PCGS
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Jesús Vico - 12 lipca 2022
SprzedawcaJesús Vico
Data12 lipca 2022
StanXF
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanUNC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Heritage - 7 października 2021
Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Heritage - 7 października 2021
SprzedawcaHeritage
Data7 października 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Coin Cabinet - 29 sierpnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 sierpnia 2021
StanMS62 NGC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Coin Cabinet - 27 czerwca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 czerwca 2021
StanMS64 NGC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji Soler y Llach - 25 lutego 2021
SprzedawcaSoler y Llach
Data25 lutego 2021
StanXF
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji SINCONA - 20 października 2020
SprzedawcaSINCONA
Data20 października 2020
StanMS64 NGC
Cena
******

Australia 1 suweren 1916 M na aukcji SINCONA - 20 października 2020
SprzedawcaSINCONA
Data20 października 2020
StanMS64 NGC
Cena
******


Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1916 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1916 Jerzego V ze znakiem M wynosi 870 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1916 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1916 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1916 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1916 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

