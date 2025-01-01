flag
Monety Australii 1916 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1916 S
Średnia cena640 $
Sprzedaży
062
Awers
Rewers
1 suweren 1916 M
Średnia cena870 $
Sprzedaży
042
Awers
Rewers
1 suweren 1916 P
Średnia cena820 $
Sprzedaży
063
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1916 S
Średnia cena400 $
Sprzedaży
155
