1 suweren 1916 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1916 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1916 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,242,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1916
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:640 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1916 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (62)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1916 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24044 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2040 USD. Licytacja odbyła się 23 lipca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanVF
Cena
1100 NZD
Cena w walucie aukcji 1100 NZD
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Skanfil Auksjoner AS - 18 stycznia 2025
SprzedawcaSkanfil Auksjoner AS
Data18 stycznia 2025
StanXF
Cena
506 $
Cena w walucie aukcji 5800 NOK
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Heritage - 21 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Mowbray Collectables - 20 września 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data20 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Heritage - 6 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data6 kwietnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Heritage - 23 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 stycznia 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji St James’s - 31 października 2022
SprzedawcaSt James’s
Data31 października 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Coin Cabinet - 28 września 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 września 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1916 S na aukcji Heritage - 18 listopada 2021
SprzedawcaHeritage
Data18 listopada 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1916 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1916 Jerzego V ze znakiem S wynosi 640 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1916 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1916 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1916 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1916 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
