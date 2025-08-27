flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1923 P (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1923 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1923 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,124,154

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1923
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:560 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1923 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (79)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1923 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99143 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1560 USD. Licytacja odbyła się 17 maja 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
720 $
Cena w walucie aukcji 720 USD
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
600 $
Cena w walucie aukcji 600 USD
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Coin Cabinet - 26 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 marca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji ibercoin - 22 marca 2023
Sprzedawcaibercoin
Data22 marca 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 9 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 marca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 5 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 marca 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 23 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 stycznia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 8 grudnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data8 grudnia 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 24 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 listopada 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 17 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data17 listopada 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Attica Auctions - 26 czerwca 2022
SprzedawcaAttica Auctions
Data26 czerwca 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1923 P na aukcji Heritage - 26 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data26 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1923 P z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1923 Jerzego V ze znakiem P wynosi 560 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1923 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1923 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1923 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1923 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

