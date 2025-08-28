flag
1 suweren 1927 P (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1927 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1927 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,383,544

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1927
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:640 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1927 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (87)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1927 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 20256 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2530 USD. Licytacja odbyła się 28 maja 2009.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
873 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanMS63 NGC
Cena
1034 $
Cena w walucie aukcji 800 GBP
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Katz - 28 stycznia 2024
SprzedawcaKatz
Data28 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Aurora Numismatica - 29 września 2023
SprzedawcaAurora Numismatica
Data29 września 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Numisor - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisor
Data25 kwietnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Stack's - 28 lutego 2023
SprzedawcaStack's
Data28 lutego 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Coin Cabinet - 28 września 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 września 2022
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1927 P na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1927 P z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1927 Jerzego V ze znakiem P wynosi 640 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1927 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1927 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1927 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1927 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

