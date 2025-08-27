flag
1 suweren 1915 P (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1915 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1915 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Numisbalt

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,373,596

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1915
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:550 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1915 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (49)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1915 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99120 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1320 USD. Licytacja odbyła się 17 maja 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Coin Cabinet - 11 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data11 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
680 $
Cena w walucie aukcji 550 GBP
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
576 $
Cena w walucie aukcji 576 USD
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Numisbalt - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data9 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Numisbalt - 5 listopada 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data5 listopada 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Attica Auctions - 26 czerwca 2022
SprzedawcaAttica Auctions
Data26 czerwca 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Coin Cabinet - 24 maja 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data24 maja 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Coin Cabinet - 24 maja 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data24 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Stack's - 18 stycznia 2021
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Stack's - 18 stycznia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 stycznia 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji Coin Cabinet - 17 stycznia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data17 stycznia 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji SINCONA - 20 października 2020
SprzedawcaSINCONA
Data20 października 2020
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1915 P na aukcji SINCONA - 20 października 2020
SprzedawcaSINCONA
Data20 października 2020
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1915 P z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1915 Jerzego V ze znakiem P wynosi 550 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1915 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1915 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1915 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1915 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

