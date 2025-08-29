flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1923 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1923 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1923 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC416,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1923
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15000 USD
Średnia cena (PROOF):41000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1923 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (28)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1923 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 739 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 25 000 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
8566 $
Cena w walucie aukcji 7500 EUR
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
15500 $
Cena w walucie aukcji 15500 USD
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Coin Cabinet - 29 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 grudnia 2023
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Sovereign Rarities - 15 lutego 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data15 lutego 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Heritage - 28 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data28 sierpnia 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Spink - 19 stycznia 2020
SprzedawcaSpink
Data19 stycznia 2020
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji MDC Monaco - 14 listopada 2019
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 listopada 2019
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Spink - 25 września 2018
SprzedawcaSpink
Data25 września 2018
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji V. GADOURY - 3 grudnia 2016
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 grudnia 2016
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Bolaffi - 1 grudnia 2016
SprzedawcaBolaffi
Data1 grudnia 2016
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 30 września 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data30 września 2016
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Heritage - 13 sierpnia 2015
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Heritage - 13 sierpnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data13 sierpnia 2015
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 maja 2015
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1923 S na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1923 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1923 Jerzego V ze znakiem S wynosi 15000 USD dla emisji obiegowej oraz 41000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1923 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1923 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1923 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1923 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Jerzego VMonety Australii w 1923 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne