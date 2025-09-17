flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1917 P (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1917 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1917 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Tennants Auctioneers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,110,286

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1917
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:590 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1917 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (143)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1917 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24027 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2640 USD. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Bruun Rasmussen - 3 sierpnia 2025
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data3 sierpnia 2025
StanVF
Cena
450 $
Cena w walucie aukcji 2900 DKK
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
768 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Bruun Rasmussen - 8 czerwca 2025
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data8 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Bruun Rasmussen - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data13 kwietnia 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Bruun Rasmussen - 16 marca 2025
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data16 marca 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Tennants Auctioneers - 20 listopada 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data20 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Heritage Eur - 11 listopada 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data11 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Heritage - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 sierpnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
Australia 1 suweren 1917 P na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1917 P z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1917 Jerzego V ze znakiem P wynosi 590 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1917 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1917 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1917 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1917 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Jerzego VMonety Australii w 1917 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne