AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1917 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1917 S
Średnia cena840 $
Sprzedaży
0101
Awers
Rewers
1 suweren 1917 M
Średnia cena700 $
Sprzedaży
162
Awers
Rewers
1 suweren 1917 P
Średnia cena590 $
Sprzedaży
1144
