AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1917 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1917 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1917 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC934,469

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1917
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1917 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (61)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1917 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99125 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2160 USD. Licytacja odbyła się 17 maja 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanUNC
Cena
535 $
Cena w walucie aukcji 420 GBP
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Skanfil Auksjoner AS - 7 listopada 2024
SprzedawcaSkanfil Auksjoner AS
Data7 listopada 2024
StanXF
Cena
523 $
Cena w walucie aukcji 5800 NOK
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Cieszyńskie CN - 26 maja 2024
SprzedawcaCieszyńskie CN
Data26 maja 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Coin Cabinet - 29 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 sierpnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Heritage - 6 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data6 lipca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Heritage - 5 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 marca 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Heritage - 23 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 stycznia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Heritage - 24 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 listopada 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Great Coins & Art Auctions - 1 lipca 2022
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data1 lipca 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Great Coins & Art Auctions - 1 lipca 2022
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data1 lipca 2022
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1917 M na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1917 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1917 Jerzego V ze znakiem M wynosi 700 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1917 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1917 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1917 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1917 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

