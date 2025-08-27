flag
1 suweren 1917 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1917 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1917 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,666,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1917
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:840 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1917 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1917 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99127 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4800 USD. Licytacja odbyła się 17 maja 2020.

Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
768 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanMS66 PCGS
Cena
3300 $
Cena w walucie aukcji 3300 USD
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanXF
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Heritage - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 sierpnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Coin Cabinet - 7 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data7 maja 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Coin Cabinet - 23 stycznia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 stycznia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Coin Cabinet - 23 stycznia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 stycznia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Coin Cabinet - 31 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1917 S na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanMS64 NGC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1917 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1917 Jerzego V ze znakiem S wynosi 840 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1917 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1917 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1917 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1917 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

