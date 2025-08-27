flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1922 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1922 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1922 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC578,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1922
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15000 USD
Średnia cena (PROOF):18000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1922 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (24)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1922 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30240 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 36 000 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS62 PCGS
Cena
14774 $
Cena w walucie aukcji 11000 GBP
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
16467 $
Cena w walucie aukcji 12500 GBP
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Coin Cabinet - 28 września 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 września 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji DNW - 2 lutego 2022
SprzedawcaDNW
Data2 lutego 2022
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Numismatica Genevensis - 16 listopada 2021
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data16 listopada 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Spink - 2 lipca 2020
SprzedawcaSpink
Data2 lipca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Spink - 12 grudnia 2019
SprzedawcaSpink
Data12 grudnia 2019
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Spink - 28 stycznia 2019
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2019
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Heritage - 23 kwietnia 2018
SprzedawcaHeritage
Data23 kwietnia 2018
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Heritage - 12 września 2017
SprzedawcaHeritage
Data12 września 2017
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 maja 2015
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 5 maja 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data5 maja 2015
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 25 września 2014
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data25 września 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1922 S na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 8 maja 2014
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data8 maja 2014
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1922 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1922 Jerzego V ze znakiem S wynosi 15000 USD dla emisji obiegowej oraz 18000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1922 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1922 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1922 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1922 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

