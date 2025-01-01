flag
Monety Australii 1922 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1922 S
Średnia cena15000 $
Sprzedaży
024
Awers
Rewers
1 suweren 1922 M
Średnia cena14000 $
Sprzedaży
021
Awers
Rewers
1 suweren 1922 P
Średnia cena680 $
Sprzedaży
0108
