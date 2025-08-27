flag
1 suweren 1920 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1920 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1920 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC530,266

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1920
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1920 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (55)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1920 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23088 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 19 975 USD. Licytacja odbyła się 6 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanXF
Cena
3231 $
Cena w walucie aukcji 2400 GBP
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
1947 $
Cena w walucie aukcji 1450 GBP
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanXF
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Heritage - 21 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 marca 2024
StanMS64 NGC
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Roxbury’s - 20 października 2023
SprzedawcaRoxbury’s
Data20 października 2023
StanUNC
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Roxbury’s - 7 lipca 2023
SprzedawcaRoxbury’s
Data7 lipca 2023
StanUNC
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Heritage - 5 maja 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 maja 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Numisor - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisor
Data25 kwietnia 2023
StanAU55 PCGS
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Coin Cabinet - 14 marca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 marca 2023
StanMS62 NGC
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Grün - 16 listopada 2022
SprzedawcaGrün
Data16 listopada 2022
StanXF
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanUNC
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanUNC
Cena
Cena
Australia 1 suweren 1920 M na aukcji DNW - 2 lutego 2022
SprzedawcaDNW
Data2 lutego 2022
StanMS62 PCGS
Cena
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1920 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1920 Jerzego V ze znakiem M wynosi 3300 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1920 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1920 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1920 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1920 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

