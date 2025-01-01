flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1920 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1920 S
Średnia cena720000 $
Sprzedaży
06
Awers
Rewers
1 suweren 1920 M
Średnia cena3300 $
Sprzedaży
055
Awers
Rewers
1 suweren 1920 P
Średnia cena550 $
Sprzedaży
0118
Kategoria
Rok
Szukaj