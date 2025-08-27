flag
1 suweren 1920 S (Australia, Jerzy V)

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC360,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1920
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (6)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1920 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 736 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 650 000 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1920 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
552000 $
Cena w walucie aukcji 552000 USD
Australia 1 suweren 1920 S na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanMS64 NGC
Cena
552000 $
Cena w walucie aukcji 552000 USD
Australia 1 suweren 1920 S na aukcji St James’s - 7 października 2021
SprzedawcaSt James’s
Data7 października 2021
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1920 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 maja 2015
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1920 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 5 marca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data5 marca 2014
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1920 S na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1920 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1920 Jerzego V ze znakiem S wynosi 720000 USD dla emisji obiegowej oraz 680000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1920 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1920 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1920 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1920 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

