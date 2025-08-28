flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1928 M (Australia, Jerzy V)

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC413,208

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1928
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1928 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (66)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1928 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23568 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 10 925 USD. Licytacja odbyła się 25 kwietnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanXF
Cena
2154 $
Cena w walucie aukcji 1600 GBP
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
2283 $
Cena w walucie aukcji 1700 GBP
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanXF
Cena
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Coin Cabinet - 16 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 maja 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Heritage - 5 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 października 2023
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji Coin Cabinet - 22 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data22 września 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1928 M na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanMS61 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1928 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1928 Jerzego V ze znakiem M wynosi 2000 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1928 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1928 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1928 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1928 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

