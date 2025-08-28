flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1923 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1923 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1923 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC510,870

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1923
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:810 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1923 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (106)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1923 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 261 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 1500 GBP. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
810 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
840 $
Cena w walucie aukcji 840 USD
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Coin Cabinet - 17 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data17 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Sovereign Rarities - 21 lutego 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 lutego 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Coin Cabinet - 23 stycznia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 stycznia 2024
StanMS65 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Coin Cabinet - 31 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Coin Cabinet - 18 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 października 2023
StanMS65 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Coin Cabinet - 22 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data22 września 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Stack's - 17 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data17 sierpnia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS65 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Heritage - 15 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data15 czerwca 2023
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1923 M na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1923 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1923 Jerzego V ze znakiem M wynosi 810 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1923 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1923 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1923 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1923 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
