flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1913 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1913 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1913 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Artemide Kunstauktionen

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,323,180

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1913
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:560 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1913 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (72)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1913 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 236 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 675 GBP. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
777 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Attica Auctions - 3 grudnia 2024
SprzedawcaAttica Auctions
Data3 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
621 $
Cena w walucie aukcji 550 CHF
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Heritage - 14 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Cieszyńskie CN - 26 maja 2024
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Cieszyńskie CN - 26 maja 2024
SprzedawcaCieszyńskie CN
Data26 maja 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Roxbury’s - 20 października 2023
SprzedawcaRoxbury’s
Data20 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Coin Cabinet - 14 marca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 marca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Attica Auctions - 26 czerwca 2022
SprzedawcaAttica Auctions
Data26 czerwca 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Teutoburger - 28 lutego 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data28 lutego 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Aurora Numismatica - 11 stycznia 2022
SprzedawcaAurora Numismatica
Data11 stycznia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 M na aukcji Coin Cabinet - 17 października 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data17 października 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1913 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1913 Jerzego V ze znakiem M wynosi 560 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1913 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1913 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1913 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1913 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Jerzego VMonety Australii w 1913 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne