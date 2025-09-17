flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1914 P (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1914 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1914 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Roma Numismatics Ltd.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,815,996

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1914
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:480 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1914 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (76)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1914 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33414 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1763 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji NOONANS - 3 lipca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 lipca 2025
StanXF
Cena
655 $
Cena w walucie aukcji 480 GBP
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Stack's - 17 października 2024
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Stack's - 17 października 2024
SprzedawcaStack's
Data17 października 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
600 $
Cena w walucie aukcji 600 USD
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Teutoburger - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data16 kwietnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Heritage - 14 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Heritage - 14 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 marca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji BERLINER MÜNZAUKTION - 23 września 2023
SprzedawcaBERLINER MÜNZAUKTION
Data23 września 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Goldberg - 21 czerwca 2023
SprzedawcaGoldberg
Data21 czerwca 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Coin Cabinet - 14 marca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 marca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji HIRSCH - 16 lutego 2023
SprzedawcaHIRSCH
Data16 lutego 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Stack's - 18 stycznia 2023
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Stack's - 18 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data18 stycznia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanAU
Do aukcji
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanAU
Do aukcji
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
Australia 1 suweren 1914 P na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1914 P z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1914 Jerzego V ze znakiem P wynosi 480 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1914 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1914 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1914 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1914 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Jerzego VMonety Australii w 1914 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne