flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1926 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1926 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1926 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,031,050

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1926
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:23000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1926 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (30)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1926 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31087 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 47 000 USD. Licytacja odbyła się 3 stycznia 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS65 PCGS
Cena
36590 $
Cena w walucie aukcji 29000 GBP
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanSP66 NGC
Cena
31000 $
Cena w walucie aukcji 31000 USD
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Spink - 19 stycznia 2020
SprzedawcaSpink
Data19 stycznia 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2020
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji London Coins - 3 marca 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2019
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Künker - 31 stycznia 2019
SprzedawcaKünker
Data31 stycznia 2019
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 7 czerwca 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data7 czerwca 2018
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji London Coins - 3 czerwca 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data3 czerwca 2018
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Heritage - 9 stycznia 2017
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Heritage - 9 stycznia 2017
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2017
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Heritage - 4 stycznia 2016
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Heritage - 4 stycznia 2016
SprzedawcaHeritage
Data4 stycznia 2016
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Alexander - 28 sierpnia 2015
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Alexander - 28 sierpnia 2015
SprzedawcaAlexander
Data28 sierpnia 2015
StanAU58
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 maja 2015
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1926 S na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 8 maja 2014
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data8 maja 2014
StanXF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1926 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1926 Jerzego V ze znakiem S wynosi 23000 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1926 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1926 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1926 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1926 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Jerzego VMonety Australii w 1926 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne