AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1919 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1919 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1919 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Artemide Aste s.r.l.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,835,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1919
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Średnia cena:710 USD
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1919 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 256 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 2200 GBP. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2022.

Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanMS61 NGC
Cena
678 $
Cena w walucie aukcji 520 GBP
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Heritage - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 sierpnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
600 $
Cena w walucie aukcji 600 USD
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Coin Cabinet - 31 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 października 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Sovereign Rarities - 15 lutego 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data15 lutego 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Coin Cabinet - 30 maja 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 maja 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 17 marca 2021
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data17 marca 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Coin Cabinet - 15 listopada 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 listopada 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Heritage - 11 października 2020
SprzedawcaHeritage
Data11 października 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Artemide Aste - 30 sierpnia 2020
SprzedawcaArtemide Aste
Data30 sierpnia 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Coins of the Realm - 1 sierpnia 2020
SprzedawcaCoins of the Realm
Data1 sierpnia 2020
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Heritage - 12 lipca 2020
SprzedawcaHeritage
Data12 lipca 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1919 S na aukcji Stack's - 13 maja 2020
SprzedawcaStack's
Data13 maja 2020
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1919 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1919 Jerzego V ze znakiem S wynosi 710 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1919 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1919 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1919 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1919 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

