1 suweren 1931 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1931 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1931 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC57,779

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1931
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Średnia cena:1400 USD
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1931 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32306 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5160 USD. Licytacja odbyła się 17 sierpnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanAU58 PCGS
Cena
1209 $
Cena w walucie aukcji 900 GBP
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
1260 $
Cena w walucie aukcji 975 GBP
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Coin Cabinet - 29 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS60 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji London Coins - 5 marca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data5 marca 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanMS61 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1931 M na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanUNC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1931 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1931 Jerzego V ze znakiem M wynosi 1400 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1931 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1931 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1931 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1931 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

