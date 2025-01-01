flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1931 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1931 M
Średnia cena1400 $
Sprzedaży
270
Awers
Rewers
1 suweren 1931 P
Średnia cena560 $
Sprzedaży
1161
