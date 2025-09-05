flag
1 suweren 1914 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1914 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1914 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Schulman b.v.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,012,029

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1914
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:550 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1914 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (92)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1914 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2224 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 1100 CHF. Licytacja odbyła się 23 października 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Schulman - 1 lipca 2025
SprzedawcaSchulman
Data1 lipca 2025
StanXF
Cena
648 $
Cena w walucie aukcji 550 EUR
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanVF
Cena
709 $
Cena w walucie aukcji 525 GBP
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Coin Cabinet - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 kwietnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Spink - 10 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data10 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Coin Cabinet - 31 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Stack's - 13 września 2023
SprzedawcaStack's
Data13 września 2023
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Numisbalt - 14 maja 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data14 maja 2023
StanMS62 NGC
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1914 M na aukcji Stack's - 5 września 2025
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanMS61 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1914 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1914 Jerzego V ze znakiem M wynosi 550 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1914 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1914 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1914 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1914 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
