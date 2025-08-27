flag
1 suweren 1918 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1918 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1918 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,969,493

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1918
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:520 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1918 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (53)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1918 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 252 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 1150 GBP. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanAU
Cena
690 $
Cena w walucie aukcji 690 USD
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Bolaffi - 7 grudnia 2023
SprzedawcaBolaffi
Data7 grudnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Wójcicki - 7 października 2023
SprzedawcaWójcicki
Data7 października 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Heritage - 6 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data6 lipca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Sovereign Rarities - 21 września 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 września 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2022
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Great Coins & Art Auctions - 1 lipca 2022
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data1 lipca 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Goldberg - 30 czerwca 2022
SprzedawcaGoldberg
Data30 czerwca 2022
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Stack's - 1 czerwca 2022
SprzedawcaStack's
Data1 czerwca 2022
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1918 M na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1918 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1918 Jerzego V ze znakiem M wynosi 520 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1918 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1918 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1918 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1918 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
