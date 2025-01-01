flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1918 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1918 S
Średnia cena610 $
Sprzedaży
0176
Awers
Rewers
1 suweren 1918 M
Średnia cena520 $
Sprzedaży
053
Awers
Rewers
1 suweren 1918 P
Średnia cena640 $
Sprzedaży
0156
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1918 P
Średnia cena3600 $
Sprzedaży
050
Kategoria
Rok
Szukaj