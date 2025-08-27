flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1918 P (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1/2 suwerena 1918 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1/2 suwerena 1918 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC219,988

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1918
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1918 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (50)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1918 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30121 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 9960 USD. Licytacja odbyła się 10 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS64 PCGS
Cena
7255 $
Cena w walucie aukcji 5750 GBP
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
1680 $
Cena w walucie aukcji 1680 USD
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji St James’s - 17 listopada 2022
SprzedawcaSt James’s
Data17 listopada 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Sovereign Rarities - 21 września 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 września 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - 2 lipca 2022
SprzedawcaLA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Data2 lipca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1918 P na aukcji Heritage Eur - 20 maja 2022
SprzedawcaHeritage Eur
Data20 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1918 P z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1918 Jerzego V ze znakiem P wynosi 3600 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1918 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1918 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1918 i znakiem P?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1918 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
