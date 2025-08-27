flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1913 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1913 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1913 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,249,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1913
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1913 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 213 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 3250 CHF. Licytacja odbyła się 21 października 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 14 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data14 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
840 $
Cena w walucie aukcji 840 USD
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Coin Cabinet - 11 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data11 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Skanfil Auksjoner AS - 9 listopada 2023
SprzedawcaSkanfil Auksjoner AS
Data9 listopada 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 6 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data6 lipca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Coin Cabinet - 27 czerwca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 czerwca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Stack's - 17 maja 2023
SprzedawcaStack's
Data17 maja 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 23 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 stycznia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Heritage - 8 grudnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data8 grudnia 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji NOONANS - 14 lipca 2022
SprzedawcaNOONANS
Data14 lipca 2022
StanMS65 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1913 S na aukcji Attica Auctions - 26 czerwca 2022
SprzedawcaAttica Auctions
Data26 czerwca 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1913 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1913 Jerzego V ze znakiem S wynosi 580 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1913 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1913 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1913 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1913 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

