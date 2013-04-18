flag
1 suweren 1914 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1914 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1914 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,774,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1914
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:640 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1914 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (61)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1914 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23083 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2115 USD. Licytacja odbyła się 18 kwietnia 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanXF
Cena
648 $
Cena w walucie aukcji 480 GBP
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data10 kwietnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Heritage - 21 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Coin Cabinet - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 kwietnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Roxbury’s - 22 marca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data22 marca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Heritage - 6 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data6 lipca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji WAG - 12 marca 2023
SprzedawcaWAG
Data12 marca 2023
StanAU
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Heritage - 23 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 stycznia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji CHS Basel Numismatics - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data11 grudnia 2022
StanUNC
Cena
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Coin Cabinet - 16 sierpnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 sierpnia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanMS65 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Stack's - 5 września 2025
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanMS64 PCGS
Australia 1 suweren 1914 S na aukcji Stack's - 5 września 2025
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanMS64 PCGS
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1914 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1914 Jerzego V ze znakiem S wynosi 640 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1914 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1914 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1914 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1914 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

